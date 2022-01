3D-printer reservedeler for klassiske biler

Annonse

Spesifikt er det for Nissan Motorsport (Nismo) de to selskapene skal produsere reservedeler. Den første reservedelen som ble produsert, var en plastdel tilhørende setebeltet på en R32 Nissan Skyline GT-R. Plastdelen ble produsert med materialet «HP High Reusability PA 11», hvilket gir funksjonelle og fleksible designegenskaper.

– Sammen med Nissan har vi utviklet 3D-printerteknologi for bildeler som ikke lenger er i produksjon. Med HP sin markedsledende 3D-printerteknologi kan vi støtte bilindustrien med en produksjon som er bærekraftig, kostnadseffektiv og av høy kvalitet, sier president og CEO i Solize, Yasutoshi Kudo.

I Nissan er de fornøyd med at de har funnet en bedre løsning på utfordringen.

– Våre veteranbil-kunder er de mest lidenskapelige bilentusiastene i verden, og vi jobber dedikert for å sikre at de kan nyte bilene sine så lenge som mulig. Vi er glade for at Solize og HP hjelper oss med å håndtere etterspørselen fra våre kunder og at vi dermed kan nå våre mål på en bærekraftig måte, sier Kent O'Hara, visepresident i Nissan Motor Corporation.

Bærekraftig

Ved å printe deler etter behov blir hele prosessen mer bærekraftig, siden produksjon og oppbevaring av eldre deler koster både naturen og lommeboka. Jon Wayne, global leder for digital produksjon og 3D-print i HP tror dette kan bli en del av fremtidens produksjonsprosesser.

– Det er positivt at industriledere slik som Nissan, tar ansvar for å redusere de massive kostnadene knyttet til lagring, produksjon og logistikk av reservedeler, og at industriell 3D-printing kan være løsningen på dette, sier Wayne.

Dette stiller administrerende direktør i HP Norge, Verner Hølleland, seg også bak.

– Det er gledelig å se at HPs innovasjon innen 3D-teknologi bidrar til mindre utslipp og en mer bærekraftig verdikjede. 3D-printing gir helt nye muligheter for grønnere produksjon. Spesielt på mer spesialiserte produksjonsvolum av bestemte deler er 3D-print velegnet og kommer til å vokse kraftig i årene som kommer.