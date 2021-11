Kinesiske selskaper utestenges fra svenske 5G-nett

Annonse

De første auksjonene for 5G-frekvenser begynner i november. PTS har i samarbeid med det svenske forsvaret og sikkerhetspolitiet satt ned et antall krav til budgivere, for å sikre at svensk sikkerhet blir ivaretatt.

Blant annet kan ikke Huawei- og ZTE-produkter brukes til nyinstallasjon og -implementering av sentrale funksjoner for radiobruk på frekvensbåndene. Huawei og ZTE skal også være ute av eksisterende infrastruktur i Sverige innen 1. januar 2025.

Det er fire søkere som har fått tillatelse til å delta i den første auksjonen, deriblant Net4Mobility, som er et samarbeid mellom Telenor og svenske Tele2.