Nye LG-skjemer for Apple

Apple, tidligere kjent for høyverdige monitorer, sluttet å produsere disse for en stund tilbake.

På et vis var en iMac en slags erstatning for dette - til en pris som var sammenliknbar med en frittstående skjerm av samme kvalitet fikk man en Mac inkludert. Og den kunne dessuten brukes som en ekstern monitor. Fornøyd?

LG 5K og 4K skjermer for Apple

Nei, alle var ikke helt fornøyd. Så dukket LG opp på banen med et sett monitorer utviklet i samarbeid med Apple som skulle dekke hullet i markedet. Men så forsvant de ut igjen etter tekniske problemer. Og så presenterte Apple sin egen nye proff-skjerm som kan benyttes som referanse-monitor mot nye Mac Pro. Fornøyd nå?

Fremdeles ikke helt. Men heldigvis er LG nå tilbake, formodentlig med hjelp fra Apple denne gangen også, med en oppdatering av 5K- og 4K-skjermene. Og denne gangen kan de faktisk også benyttes mot en iPad Pro!

Skjermene i UltraFine-serien er en 27-tommer med 5K-oppløsning, og en 24-tommer med 4K-oppløsning. For førstnevnte tilsier dette 5120 x 2880 piksler, og dessuten stort fargerom (P3). 4K-skjermen rår over 3840 x 2160 billedpunkter.

For 5K-enheten kan en Thunderbolt 3-kabel kan lade en MacBook Pro gjennom Thunderbolt 3-porten (USB-C). Og kompatible enheter og tilbehør forsynes med strøm og tilkobling gjennom tre USB‑C‑utganger (5 Gbps).

For 4K-skjermen kan også en enkel Thunderbolt 3-kabel (inkludert) forsyner MacBook Pro eller MacBook Air med Thunderbolt 3-porter (USB-C) med opptil 85 watt. Skjermen har to Thunderbolt 3-porter (USB-C), og du kan bruke én av dem til å koble til en annen 4K-skjerm. Og kompatible enheter og tilbehør forsynes med strøm og tilkobling gjennom tre USB-C-utganger (5 Gbps).

Skjermene har innebygget stereo-høyttalere, og 5K-skjermen i tillegg kamera og mikrofoner. Og med sømløs macOS-integrasjon kan du kontrollere volumet og lysstyrken på 5K‑skjermen uten faktiske knapper.

Det justerbare stativet kan brukes til å tilpasse skjermen til egne behov, eller man kan ta det av og feste skjermen på en VESA-arm ved hjelp av monteringsadapter.

De fysiske målene er som følger:

5K: Høyde: 46,4 cm, bredde: 62,6 cm, dybde: 23,9 cm (med stativ), 5,4 cm (uten stativ), vekt: 8,5 kg

4K: Høyde: 41,8 cm, bredde: 55,6 cm, dybde: 23,0 cm (med stativ), 5,0 cm (uten stativ), vekt: 7,0 kg

Prisen er henholdsvis 13,390 kroner og 7090 kroner for 5K og 4K, respektive. Begge er på lager hos Apple, og kan bestilles her og her.