Apple overtar Intels modem-divisjon

Apple og Intel har inngått en avtale om at førstnevnte overtar majoriteten av sistnevntes gren for smart-telefonmodem til en pris av 1 milliard dollar.

Avtalen inkluderer 2200 ansatte i Tyskland, fasiliteter og immaterielle rettigheter, inkludert 17'000 patenter. Avtalen fullbyrdes senere i år, avhengig av myndighetsgodkjenning og liknende. Intel beholder retten til å utvikle 5G-modem såsant disse ikke skal benyttes i smart-telefoner.

Modem-teknologi er vanskelig. Så vanskelig at det veldig få som er istand til å produsere velfungerende modem for høye hastigheter i et lite og strømgjerrig format slik man forventer det i en smart-telefon.

Apple har i flere år ligget i konflikt med Qualcomm nettopp i den forbindelse, og stridighetene var blant annet knyttet til lisensavgifter til selskapet som sitter på det meste av 4G-patenter.

Apple har benyttet modem-teknologi fra både Qualcomm og Intel i den senere tid, selv om man skulle ønske man klarte seg med sistnevnte. Til slutt viste det seg at Intel ikke var istand til å levere på bestilling, og nå tar Apple skjeen i egne hender. I mellomtiden så man seg nødt til å inngå en 6-årig avtale med nettopp Qualcomm for leveranser et stykke frem i tid til man selv har klart å fremstille egnete produkter.

