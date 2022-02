Apple vurderer å utsette iPhone 12 med 5G

Annonse

I følge en rapport fra Nikkei vurderer Apple å utsette sin kommende iPhone 12 med 5G utover den planlagte lanseringen i september.

Årsaken til at Apple nå vurderer dette tiltaket er den rådende situasjonen run koronaviruset. Det er i hovedsak de økonomiske konsekvensene av viruset på verdensmarkedet som ligger bak denne forholdsvis dramatiske vurderingen.

Andre årsaker er bekymring for tilgang på deler til den nye telefonen samt at man ser med uro på hvordan markedet vil være for en såpass dyr telefon.