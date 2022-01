iPhone 12 konsept-video

Annonse

Det kommer en ny iPhone 12 i år.

Vi vet ikke helt når, for det er et spesielt år også for Apple. Men den kommer. Og hvordan vil den se ut?

iPhone 12

Det har kommet en rekke lekkasjer fra produksjonsleddet, og der mange nå tyder på et kameraoppsett på Pro-modellen med fire moduler på baksiden: Tre til kameraer, og det fjerde til en LiDAR-scanner slik vi kjenner det fra iPad Pro.

Hensikten med denne mini-radaren er å støtte opp under Apples AR-satsning innen utvidet virkelighet.

Et ubekreftet og muligens noe mer usikkert rykte er at utsparingen i skjermen vil bli mindre i år. Dette baserer seg på angivelige iOS 14-lekkasjer som viser en slik grafikk. Det er ihvertfall ikke usannsylig at Apple aktivt arbeider for å minimere denne.

Også ryktet om en 120Hz skjerm (som kjent fra iPad) er av det spekulative slaget – ikke usannsynlig, men ikke nødvendigvis troverdig.

Men 5G-støtte ser det ut til at det blir siden Apple for en stund tilbake inngikk et forlik med Qualcomm og avsluttet sine juridiske stridigheter med selskapet. En lisensavtale skulle tilsi at årets iPhone får 5G-brikker fra Qualcomm, for Intel har kastet inn årene på dette feltet.

Men Apple skal ha sikret seg en rekke ingeniører med slik kjernekompetanse, og mange tror på at selskapet vil lage sine egne modem innen kort tid. Kanskje neste år.

Og så var det fargen, da. Apple liker farger, med måte. En helt ny farge kan ligge i kortene, men det er vanskelig å spå. Langt mer sikkert synes det å være at det er iPhone 5-designet som får en renessanse med rette kanter i sidene. Det ser lovende ut!

Sjekk ut konseptvideoen nedenfor.