Apple med egenprodusert 5G-brikke i 2022

Apple har hatt store rettslige utfordringer i sitt forhold til brikkeprodusenten Qualcomm. Disse stridighetene endte i april da de to selskapene kom til enighet. Enigheten bestod i blant annet en avtale om at Qualcomm skulle produsere brikker for Apple i en udefinert periode fremover. Dette sikrer blant annet at Apple blir i stand til å utstyre sin telefoner med brikker som støtter 5G.

En manøver

Omtrent samtidig som avtalen med Qualcomm ble inngått foretok Apple også en annen manøver. Selskapet kjøpte opp Intels avdeling for modemer til smale telefoner. Oppkjøpet inntar at Apple tok over både ansatte og patenter knyttet til virksomheten. Mye tyder på at denne manøveren var et smart trekk fra Apples side. Oppkjøpet av Intels modemdivisjon og avtalen med Qualcomm sikrer nemlig to ting for Apple.

Avtalen med Qualcomm gjør at Apple på kort sikt nå kan utstyre sine mobiltelefoner med 5G-brikker fra Qualcomm. Dette kan gjøres så tidlig som neste lansering av nye iPhoner. Sannsynligvis i løpet av 2020. Det er en viss debatt om hvilke frekvensområder en 5G-iPhone vil være forberedt for, men at enheten vil se dagens lys i løpet av 2020 ser det ut til å være en generell enighet om. Denne telefonen vil da være utstyrt med Qualcomms modembrikke.

Ser man forbi 2020 er det ingen tvil om at Apple legger ned mye arbeid i å utvikle sin egen 5G brikke. Dette kommer da til å bli gjort innenfor den nylig oppkjøpte Intel divisjonen. Apple har en lang historie for å produsere sin egne brikker for sine produkter og 5G-brikkene blir neppe noe unntak. Det tar imidlertid tid å utvikle disse brikkene og i og med at man allerede har en avtale med Qualcomm står Apple nå fritt til å ta den tiden de trenger. Dette er også en av konklusjonene i en rapport utarbeidet av selskapet Fast Company.

Ikke alene

Apple er ikke alene om å ville lage sine egne 5G-brikker. Huawei har gjort det, og det har også Samsung. Dette understreker ikke bare viktigheten av å ha sine egen 5G-brikker, men det åpner også opp muligheten for å selge disse brikken til selskaper som ikke er innenfor Apple. En fristende forretningsmulighet. Det er imidlertid slik at brikkeproduksjon og utvikling tar tid. Og slik analytikere ser det vil ikke en egendesignet Apple-brikke se dagens lys før i 2022, kanskje så sent som i 2023.