– Det må mer til, Erna

Koronapandemien har vist at godt internett gjør det mulig å bo og arbeide i hele landet. Det er godt nytt for distriktene. Bygdekvinnelaget vil ha svenske tilstander. Det betyr en ny definisjon av bredbånd som er ti ganger raskere enn det Solberg-regjeringen legger opp til, skriver Norges Bygdekvinnelag i en pressemelding.

Mer penger til utbygging

– Det vil sikre bosetting og verdiskaping i distriktene, sier leder i Bygdekvinnene Jorun Henriksen og generalsekretær Cesilie Aurbakken.

Bygdekvinnene vi ha raskere bredbånd. Og de vil ha høyt tempo. Innen 2025 bør nettet være bygd ut i hele landet. Det kommer til å koste penger. Derfor mener bygdekvinnene at det må bevilges mer penger til utbyggingen.

Nå støtter Norges Bygdekvinnelag seg til IKT-Norge, som mener regjeringens mål om 100 megabit per sekund (Mbit/s) i nedlastingshastighet er for lav.

Bygdekvinnene viser til Sverige, der utbyggingen kommet lenger, og målet for nedlastingshastigheten på bredbånd er ti ganger raskere enn i Norge.

– Også her i Norge kan vi bygge ut for tilsvarende hastigheter, sier Henriksen og Aurbakken.

530.000 nordmenn er uten tilgang på bredbånd. For å få høyhastighetsbredbånd til alle anslår IKT-Norge at utbyggingen vil koste en milliard i året de neste fire årene.

Det er lagt mye fiber, og utbyggingen av 5G-nettet er igangsatt.

Må omfatte alle

– Det er avgjørende at alle i kommunene har godt bredbånd. Det kan bli et være eller ikke være for noen av landets boplasser. Høyhastighetsbredbånd er infrastruktur som må prioriteres, sier Henriksen og Aurbakken.

Den digitale utviklingen gir muligheter for entreprenørskap og verdiskaping. Offentlige myndigheter legger opp til at kommunikasjon skal skje digitalt.

– Da kan vi ikke tillate digitale forskjeller.

Norges Bygdekvinnelag vil ikke ha en løsning med utelukkende 5G-nett i deler av landet.

– Folk må kunne kommunisere selv om nettet er nede. Derfor trenger vi konkurrerende nett. Selv med 5G må det legges mest mulig fiber. Det er framtidsrettet og gir trygghet, næringsutvikling og økt verdiskaping i hele landet, sier bygdekvinnene i meldingen.