Her kan de sjekke EKG over 5G

Etter at Telenor åpnet 5G-nettet i Trondheim i fjor, ble det opprettet et prøveprosjekt i byen. I samarbeid med Helse Midt-Norges it avdeling, Hemit, startup-selskapet Infiniwell og Microsoft har Telenors 5G-nett blitt testet til transport av helsedata til skytjenester.

EKG over 5G

Telenor skriver i en pressemelding at en slik løsning etterhvert kan benyttes av helseforetak og fastleger over hele landet til å overvåke, diagnostisere eller følge opp sine pasienter uavhengig av tid og sted.

Jan Pål Loennechen, overlege og kardiolog på St. Olavs hospital, forklarer hvordan:

– Rent konkret innebærer dette at vi nå kan kontinuerlig overvåke pasienter og ta avanserte målinger som EKG på en pasient fra der pasienten befinner seg, uavhengig om det er hjemme i stua eller på sykehuset. Målingene transporteres sikkert over 5G-nettet og går igjennom Infiniwells motor som ved hjelp av kunstig intelligens utfører assisterende diagnostikk før de blir visualisert for kardiologen på sykehuset – uten forsinkelser, sier han.

Ifølge Telenor ville ikke et slikt prosjekt vært mulig uten 5G-nettets kapasitet og sikkerhetsfokus.

– Dersom vi skal få realisert alle mulighetene 5G-nettet åpner for, må de som kjenner utfordringene og behovene innenfor sine områder etablere gode partnerskap med de som kjenner teknologien. I Trondheim eksisterer det et kraftig innovasjonsmiljø og et mylder av fremoverlente start-ups, så dette er nok bare smakebiten av noe stort, sier Birgitte Engebretsen, leder av Telenor Bedrift.

Målsetningen med prøveprosjektet skal være er å utforske hvordan 5G, IoT og kunstig intelligens kan bidra til et bærekraftig helsevesen i fremtiden.