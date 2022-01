Gartner estimerer 11 prosents vekst i smarttelefon-markedet

Annonse

Det globale salget av smarttelefoner er ventet å ende på 1,5 milliarder enheter i 2021. Det vil i tilfelle være en vekst på 11, 4 prosent sammenlignet med 2020, slår analyseselskapet Gartner fast.

– I 2020 gikk salget av smarttelefoner ned. En økning i utbudet av nye produkter vil imidlertid føre til en økning i etterspørselen i 2021. Det er kombinasjonen av forsinket fornyelse av nye telefoner i fjor og tilgang til flere billige 5G-telefoner, som legger til rette for et økt salg, sier analysedirektør Anshul Gupta i en pressemelding.

Gartner mener det er Covid-19 som må få skylden for at smarttelefon-markedet fikk et skudd for baugen i fjor. Nedgangen var på hele 10,5 prosent. Med bakgrunn i overnevnte grunner tror analyseselskapet nå at salget i år klokker ganske nøyaktig inn på 2019-nivå. Og det er de modne markedene i Asia, Vest-Europa og Latin-Amerika som vil stå for den største veksten.

5G kommer

Det er en stadig større tilgang på 5G-infrastruktur rundt om i verden. Samtidig begynner det å komme 5G-telefoner på markedet som ligger på et prisnivå rundt 200 dollar. Dette vil være viktige drivere for salget i tiden som kommer. Gartner estimerer at salget av 5G-telefoner i år vil nå 539 millioner enheter, som i så fall vil utgjøre hele 35 prosent av det totale markedet.

– 5G er nå standard på kvalitetstelefoner, spesielt i USA, Kina, Japan og Sør-Korea. På grunn av et senket prisnivå vil adopsjonen være spesielt høy i Kina, hvor 5G-andelen er i rute til å nå 59,5 prosent i 2021, sier Gupta

Han understreker at den samme tendensen vil være rådende i alle regioner, om enn ikke så uttalt som i Kina.

Til sammen estimerer Gartner et 5G-telefon-salg i verden i 2021 på 538 millioner enheter.