Polen vil samarbeide med USA om 5G

USA har satt europeiske partnere under kraftig diplomatisk press for å forhindre at den kinesiske mobilgiganten Huawei får innpass i utbyggingen av 5G-nettet.

Nå har USAs visepresident Mike Pence og Polens statsminister Mateusz Morawiecki undertegnet en samarbeidserklæring der de to landene lover å beskytte 5G-nettet.

Samarbeidet «setter et viktig eksempel for Europa», uttaler Pence, som steppet inn da president Donald Trump bestemte seg for å avlyse sitt planlagte besøk i Polen på grunn av orkanen Dorian.

USAs standpunkt er at Huawei bør utestenges fullstendig fra 5G-utbyggingen, noe amerikanerne begrunner med frykt for at Kina skal misbruke Huaweis teknologi til spionasje mot vestlige land.

Europeiske land har på sin side vegret seg for å gå så langt. Problemstillingen diskuteres også i Norge.

