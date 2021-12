Mobilmaster sabotert på grunn av konspirasjonsteorier

Annonse

I slutten av mars begynte det å svirre konspirasjonsteorier på nett om at 5G-utbyggingen kunne være årsak til Covid 19-utbruddet eller i det minste forsterke viruskrisen. Dette, kanskje også noen av de «vanlige» anti-5G-grupperingene, har ledet til at det er satt fyr på mobilmaster, eller at de er sabotert på andre måter.

Dette har skjedd i Nederland, på Kypros og særlig i Storbritannia. Særlig er England rammet. Business Insider skriver at så mange som 77 master, hvorav de fleste ikke engang har støtte for 5G, er sabotert bare i Storbritannia.

Også personale har blitt angrepet, blant annet skal en ingeniør i BT – tidligere British Telecom – ha blitt knivstukket under vedlikeholdsarbeid.

Angrepene begynte i april, men skal ha avtatt i det siste.

Til de som måtte være urolige: Forskere avviser noen som helst sammenheng mellom 5G og coronavirus, skriver BBC.