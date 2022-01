Krever endringer i europeisk telelovgivning

Annonse

Den europeiske telelovgivningen er totalt foreldet, står i veien for fremskritt og bør omformuleres og fornyes, heter det samstemt fra toppsjefer i flere av Europas største televirksomheter under Mobile World Congress, som avvikles i Barcelona i disse dager.

– Det europeiske rammeverket for lovgivning er total foreldet. Dagens lover er baserte på nettverk fra det forrige århundre, kritiserer Jose-Maria Alvarez-Pallete, toppsjef i spanske Telefonica, ifølge Reuters.

Utfordres av tjenester

Han blir støttet av Tim Hoettges, som leder Deutsche Telekom. Hoettges mener at det europeiske telemarkedet er i ferd med å falle fra hverandre fordi selskapene reelt sett opererer med 27 forskjellige lovgivninger – ett for hvert EU-land.

– Det er en voldsom barriere i en tid hvor selskapene blir utfordret av meldingstjenester som Whatsapp, Teams og lignende, mener han.

Store investeringer

De europeiske teleselskapene er godt i gang med å investere milliarder av kroner i utbygging av 5G-nettverk. Ifølge Reuter er teleselskapene svært bestemte på å få investeringene tilbake og unngå at de ender i samme situasjon som tilfellet var med 4G.

Utbyggingen av 4G kostet også milliarder av kroner og bante veien for nye milliardbransjer og store selskaper innen transport (som Uber), strømming (som Spotify), matlevering og mye annet.

Vil ha mer igjen

Teleselskapene mener at de ikke fikk nok ut av denne bølgen som investeringene deres åpnet for. Den situasjonen vil de ikke skal gjenta seg med 5G.

– Vi må våkne. Vi er nødt til å finne et rettferdig grunnlag for vår bransje, og vi har bruk for store politikere som kan formulere en visjon for Europa, sier Tim Hoettges.

Toppsjefene oppfordrer nå til økt samarbeid mellom teleselskapene og regjeringene.

– Vi har teknologien og kunnskapene, med det er spørsmål når det gjelder lovgivning, konkurranse og finansiering, sier Jose-Maria Alvarez-Pallete.