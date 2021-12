Posten skal frem med 5G

Annonse

Avtalen med Posten Norge er Telias største bedriftskontrakt noensinne, og skal støtte Postens moderniseringprosess på tvers av de nordiske landene.

– Å vinne Posten som kunde er vi skikkelig stolte av, og deres ambisjoner for modernisering og digitalisering tar vi som en spennende utfordring som passer oss perfekt, sier Jon Christian Hillestad, direktør for Telias bedriftsmarked, i en pressemelding.

– Vår 5G-utbygging fortsetter for fullt, og vi gleder oss til å utforske mulighetene den nye teknologien gir for Posten. Samtidig er vi en nordisk leverandør som kan levere tilnærmet like løsninger i alle de nordiske landene med høy kvalitet, og det vet vi har verdi for Posten Norge.

Telia skriver at avtalen favner bredt. Den inkluderer både tradisjonelle telefonitjenester og moderne, trådløse løsninger som baserer seg på 5G. Telia skal levere over 20.000 mobilabonnement, sørge for konnektivitet til rundt 1.850 lokasjoner i hele Norden, levere fiber til alle faste lokasjoner i Norden, samt opsjon på SMS-løsninger og kontaktsenterløsning.

– Vi blir stadig mer digitale i Posten Norge, og beveger oss fra en kablet til en mer trådløs virksomhet, sier Arne Erik Berntzen, CIO i Posten Norge.

– Vi ønsker å basere oss på 5G fremover, og det å bringe konnektivitet ut der vi trenger det blir stadig mer sentralt for oss. Digitalisering og ny teknologi gjør det spennende å utforske fremtidens muligheter og tjenester, og Telia møter oss svært godt på våre ambisjoner.