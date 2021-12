Telia med over 1.000 5G-basestasjoner i Norge

Annonse

Telia bygger 5G i Norge sammen med Ericsson, og for ikke lenge siden ble selskapets 5G-basestasjon nr. 1.000 skrudd på. Det betyr at 1,5 millioner nordmenn tilgang til 5G fra Telia der de bor, skriver Telia i en pressemelding, som også slår fast at selskapet vil være først i Norge med et landsdekkende 5G-nett innen 2023.

– Med over 1.000 5G-basestasjoner i mobilnettet vårt har vi nå nådd en viktig milepæl i vår nasjonale 5G-utbygging og den videre digitaliseringen av Norge. Jeg er glad på vegne av våre kunder og stolt over våre dyktige medarbeidere som sammen med Ericsson fortsetter å levere på våre ambisiøse 5G-planer, og bidrar til at stadig flere nordmenn og bedrifter får tilgang til neste generasjons mobilteknologi, sier administrerende direktør i Telia Norge, Stein-Erik Vellan.

– Vårt sterke samarbeid med Ericsson gjør det mulig for oss å være i front på 5G i Norge, og målet vårt i år er at halvparten av alle nordmenn skal ha 5G-dekning fra Telia der de bor.

Telia åpnet i mai 2020 sitt 5G-nett i Lillestrøm. Siden den gang har stadig flere byer og kommuner over hele landet, deriblant Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø, fått tilgang til det nye og grensesprengende 5G-nettet, som byr på høye hastigheter, mye bedre kapasitet og ikke minst god dekning.

– 5G blir tatt i bruk raskere enn noen av de tidligere mobilgenerasjonene, noe som er et tydelig bevis på vår bransjes målbevisste arbeid for å drive innovasjon og bringe ny teknologi til markedet. Sammen med Telia er vi veldig glade for å nå den viktige milepælen med over 1.000 basestasjoner modernisert med 5G da det viser fremgangen i Telias arbeid for et landsdekkende 5G-nett som vil gi stabil og rask konnektivitet over hele Norge, sier Jenny Lindqvist, sjef for Nord- og Sentral-Europa i Ericsson.

Fornøyde 5G-brukere

En ny befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Telia viser at nesten en av fire nordmenn som bor i Oslo, Bergen og Trondheim i dag har en 5G-telefon, og nærmere ni av ti av disse er enten fornøyd eller svært fornøyde med mobilnettet.

– Det er veldig hyggelig å se at så mange 5G-brukere er fornøyde med mobilnettet. Det er ingen tvil om at 5G-nettets høye hastigheter og gode kapasitet gir en enda bedre brukeropplevelse, noe vi får daglige tilbakemeldinger om fra kundene, sier Vellan.