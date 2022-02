5G-telefoner regjerer på Telias salgsliste

Annonse

Apples Iphone 13-modeller regjerer på Telias liste over de ti mest solgte smarttelefonene i oktober, og det etter kun to måneder i salg. Alle telefonene på listen støtter 5G, skriver Telia i en pressemelding.

– Apples Iphone 13-modeller har rukket å gjøre det svært godt i våre salgskanaler etter kun to måneder i salg, og tar alle pallplasseringene på vår toppliste for oktober, sier Siv Færø, ansvarlig for salg og kanalstyring for privatmarkedet i Telia i pressemeldingen.

– Iphone 13 mini er nå inne på topp 15, etter en litt tregere start enn sine tre større søsken.

Fjorårets modeller faller sakte nedover listen, men Samsung Galaxy A52s i det midtre prissjiktet opprettholder sin åttendeplass fra september. Apple iPhone 11 faller ut av topp ti, og er nå eneste rene 4G- telefon på topp 15.

For første gang er det dermed kun 5G-telefoner på topp 10:

– Kundene følger med i den teknologiske utviklingen, og står klare til å ta i bruk vårt 5G-nett. Utbyggingen pågår for fullt, og over 1,5 millioner nordmenn har nå tilgang til Telias 5G-nett der de bor. Det tilsvarer rundt 30 prosent av befolkningen, sier Færø.

Topp 10 oktober – forrige måneds plassering i parentes:

Apple iPhone 13 Pro Max (2)

Apple iPhone 13 Pro (1)

Apple iPhone 13 (9)

Samsung Galaxy S21 Ultra (5)

Apple iPhone 12 (4)

Apple iPhone 12 Pro Max (3)

Apple iPhone 12 Pro (6)

Samsung Galaxy S21 (11)

Samsung Galaxy A52s (8)

Samsung Galaxy S20 FE 5G (tilbake på listen)