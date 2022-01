 Telia åpner 5G-nettet i Stavanger, Sola og Sandnes

Annonse

– Vi bygger 5G for fullt over hele landet, og er veldig stolte over å nå kunne åpne vårt 5G-nett i Stavanger, Sola og Sandnes, sier administrerende direktør i Telia Norge, Stein-Erik Vellan i en pressemelding.

– Med 5G vil innbyggerne oppleve et raskere mobilnett med høy kapasitet, som er perfekt tilpasset en hverdag med mye surfing, strømming og gaming. For næringsliv og kommune åpner det seg også mange nye og spennende muligheter, hvor det egentlig bare er fantasien som setter begrensninger på hva som er mulig å få til av digitalisering og tjenesteutvikling, sier Vellan.

Telia begynte 5G-utbyggingen i Stavanger, Sola og Sandes rett før sommeren, og har siden den gang oppgradert nærmere 70 basestasjoner med 5G og enda bedre 4G. Du vil i dag kunne oppleve 5G i blant annet Stavanger sentrum og tilhørende områder, på Forus, deler av Tananger i Sola kommune, samt Lura og Dale i Sandnes kommune. 5G-dekningen utvides fortløpende.

– I Stavanger har vi allerede i dag en befolkningsdekning på 35 prosent på 5G, og innen året er omme vil vi ha oppgradert alle basestasjoner i de tre kommunene. Det betyr at 5G-dekningen vil tilsvare dagens gode 4G-dekning, sier Vellan. – Hvis du bor i området og vurderer ny mobiltelefon kan det derfor være lurt å velge en 5G-telefon, slik at du får tatt i bruk det nye nettet og alle dets fordeler.

Landsdekkende 5G

Telia åpnet i mai 2020 sitt 5G-nett i Lillestrøm. Siden den gang har stadig flere byer og kommuner over hele landet, deriblant Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, fått tilgang. Totalt har over 1,5 millioner nordmenn i dag muligheten til å få 5G fra Telia der hvor de bor, noe som tilsvarer en befolkningsdekning på 30 prosent.

– Vi har svært offensive utbyggingsplaner, og i løpet av året skal halvparten av Norges befolkning kunne få 5G fra oss, sier Vellan. – Videre skal vi være først i Norge med et landsdekkende 5G-nett innen 2023.

Dette halvåret ruller Telia ut 5G i over 50 nye byer og kommuner i Innlandet og Viken, deriblant Elverum, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Ringsaker, Trysil, Fredrikstad, Halden, Indre Østfold, Moss og Sarpsborg. Parallelt fortsetter utbyggingen i en rekke byer og kommuner på tvers av landet, slik som i Stavanger, Sola og Sandnes. Telia moderniserer samtidig hele mobilnettet sitt som en del av den nasjonale 5G-utrullingen, noe som betyr at hastigheten og dekningen på 4G-nettet vil bli enda bedre, i tillegg til at kapasiteten dobles.