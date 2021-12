Christian Pedersen er ny styreleder i Abelia

Annonse

Christian Pedersen, Managing Partner i Tietoevry Norway, er valgt som ny styreleder i Abelia. Det skriver Abelia i en pressemelding.

Ingrid Stenstadvold Ross (Kreftforeningen) er ny nestleder, mens Ragnhild Mathisen (Telenor), Anne Cathrin Østebø (Validé), Vincent Fleischer (SINTEF) og Iselin Marstrander (Nordlandsforskning) er valgt inn som nye medlemmer i Abelias styre.

Det nye styret ble valgt på Abelias generalforsamling 4. juni. Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Organisasjonen har 2.600 medlemsvirksomheter, med til sammen 55.000 årsverk.

– Vi står foran en viktig periode i Norge hvor vellykket overgang til et bærekraftig velferdssamfunn er avgjørende, både fra et sosialt, klimamessig og økonomisk perspektiv. Vi må skape flere arbeidsplasser basert på våre konkurransefortrinn, slik at vi kan sikre videre utvikling og finansiering av velferdsstaten. Norske kunnskaps- og teknologibedrifter skal sammen med Abelia være en katalysator i en slik omstilling, sier Christian Pedersen i pressemeldingen.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke styreleder Grete Aspelund og det avgåtte Abelia-styret for deres store innsats i dette viktige arbeidet. Sammen med et team av dyktige styremedlemmer og kompetente, motiverte Abelia-kolleger, ser jeg frem til å intensivere dette viktige arbeidet i tiden fremover, sier Pedersen.

Valgkomiteen, som har vært ledet av Erik Brandt (administrerende direktør i Sonans) har i sitt arbeid vært opptatt av å sikre balanse mellom Abelias ulike medlemssegmenter og god kjønnsbalanse. For tillitsverv i NHO-fellesskapet er det i tillegg etablert praksis at kandidater skal være del av medlemsbedriftenes daglige ledelse eller styre.

Abelias nye styre:

• Christian Pedersen, administrerende direktør, TietoEvry Norge (leder)

• Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen (nestleder)

• Ragnhild Mathisen, leder av Corporate Affairs, Telenor

• Anne Cathrin Østebø, daglig leder, Validé

• Vincent Fleischer, strategi- og kommunikasjonsdirektør, SINTEF

• Iselin Marstrander, administrerende direktør, Nordlandsforskning

• Stein-Erik Vellan, administrerende direktør, Telia Norge

• Tommy Bjørnsen, SVP and Country Chair, DNV

• Lars Erik Torjussen, administrerende direktør, Noroff

• Jens Petter Reinertsen Landero, administrerende direktør, Skarpe (vararepresentant)