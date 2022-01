Abelia har valgt nytt styre

Annonse

– Alle de nye styremedlemmene kombinerer svært høy faglig kompetanse og inngående kjennskap til kunnskap- og teknologinæringene. Jeg er glad for at de har takket ja til å være med på å videreutvikle Abelia, og ser frem til et godt samarbeid, sier Grete Aspelund, styreleder i Abelia.

Valgkomiteen, som har vært ledet av Erik Brandt, administrerende direktør i Sonans, har i sitt arbeid vært opptatt av å sikre balanse mellom Abelias ulike medlemssegmenter og god kjønnsbalanse. For tillitsverv i NHO er det i tillegg etablert praksis at kandidater skal være del av medlemsbedriftenes daglige ledelse eller styre.

Abelias nye styre