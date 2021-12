Skal utdanne Salesforce-konsulenter på 12 uker

Annonse

Salesforce er en teknisk plattform for håndtering av kunderelasjoner som vokser raskt både i Norge og i resten av Norden. Dette skal ha resultert i en akutt mangel på Salesforce-kompetanse. Det skriver Academy i en pressemelding.

Les også: Tilbyr it-utdanning på 12 uker

Opplæringsinstitusjonen Academy lanserer derfor sitt første utdanningsprogram med deltakere både fra Norge og Sverige, for å gi dem et dypdykk i Salesforce-plattformen.

– Foreløpig tilbyr vi fem plasser til nordmenn, til programmet som går i Stockholm. Deltakerne får reise og opphold dekket av Academic Work og etter 12 uker vil de gå rett ut i jobb gjennom Academic Work eller en av partnerne til utdanningsprogrammet, som Telia, Accenture eller Rocs, sier Johan Bäck Persson, Managing Director i Academy Norge, i meldingen.

Dypdykk

Deltakerne på kurset vil lære seg det grunnleggende i programmering og databaser, og dypdykke i Salesforce-plattformen med fokus på blant annet Sales Cloud og Marketing Cloud.

Etter eksamen vil konsulentene arbeide sammen med it-arkitekter og utviklere med å tilpasse plattform etter kundens behov og lære opp superbrukere i plattformen, heter det i meldingen.

Inger M. Johansen hos Accenture er en av partnerne som nå skal rekruttere mer Salesforce-kompetanse gjennom Academy. Hun mener Salesforce er et godt valg:

– Vi ser at det er stadig flere selskaper og organisasjoner i Norge som velger Salesforce som en plattform og verktøy for å utvikle gode relasjoner med kunder og partnere. Kundene ønsker seg en plattform som gir et godt bilde av kunden, er enkelt å bruke og hvor all dialog kan sees av alle på tvers av avdelinger og systemer, sier hun i pressemeldingen.

Bootcamp

Dette blir det fjerde utdanningsprogrammet Academy tilbyr det norske markedet, etter oppstarten tidligere i år. I tillegg blir det også det første virksomhetsspesifikke programmet, hvor aktører med konkrete kompetansebehov går sammen med Academy for å bøte på kompetansemangelen.

Opplæringen foregår gjennom accelereated learning, et slags bootcamp-format, gjennom et utdanningsprogram over 12 uker.

Annonse

– Det er ingen krav til forkunnskaper for å søke, så dette er en gylden mulighet for de som ønsker å bytte karriere til et marked i sterk vekst og til å jobbe hos spennende og attraktive arbeidsgivere som Telia, Accenture eller Rocs, sier Persson.

Les også: Kamp om programmerings-bootcamp