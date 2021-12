Photoshop for Mac ARM i beta

Annonse

Apples nye M1-brikke driver de nyeste Mac-modellene.

Og den store nyheten er at dette er hus-eget silisium, og ikke fra Intel. De første testene viser imponerende ytelse og effekt, men de mest seriøse appene må skrives om til native kode for å bli fullt optimalisert.

Apple M1 for Mac

Adobe leder an ved å bringe en beta-versjon av Photoshop til macOS Big Sur på ARM. Også Lightroom er på vei. Microsoft har lovet Office-appene for Apple Silisium, men også Blizzard gleder oss med at World of Warcraft (WoW) nå er optimalisert for den nye MacBook Air, Mac mini og MacBook Pro 13-tommmeren.

Tom's Hardware har tatt for seg grafikkytelsen til M1-brikken, so har integrert grafikk. For øvrig har brikken også integrert minne (UMA), noe som er en av grunnene til at den er så rask. Hele pakken kalles for en SoC, System on chip.

M1-brikken har syv eller åtte grafikkjerner, avhengig av modell, og går forbi både Nvidia GeForce GTX 1050 Ti og AMD Radeon RX 560. Det skal sies at dette er grafikkort som er et par år gamle, men det er likefullt dedikerte grafikkort til bruk i skrivebordsmaskiner og med en effekt på 75W. Og det sier ikke så rent lite.

Apple har forøvrig optimalisert en rekke av sine proff-applikasjoner, men har også vist frem hvordan eksisterende programmer og spill kan kjøres med et automatisk oversettelses-lag som kalles for Rosetta 2 - og fremdeles med en ytelsesforbedring om man sammenlikner med modellene de nye M1-Mac' ene de erstatter. Så det!

The Verge hadde i sin video-anmeldelse (se over) tenkt å gi både nye MacBook Air og MacBook Pro 13" en score på 10/10 - men det slappe web-kameraet med bare 720p trakk ned.

Du kan lese mer om Photoshop for Mac ARM beta hos Adobe her.