Photoshop nå for Apple Silicon

Adobe har oppdatert Photoshop for Mac.

Etter en tid i beta er nå støtten for Apples M1-prosessor implementert. Det skal sies at funksjons-paritet ikke er 100% på plass, men vi får tro det kun er et spørsmål om tid.

Adobe Photoshop for Apple Silicon

Vi nevner i farten: Andre tilskudd til Apple Silicon-familien er apper som 1Password, CorelDRAW og DaVinci Resolve.

Versjonen av Adobe Photoshop som er utelukkende for M1-prosessoren har ikke absolutt alle funksjoner på plass enda, men Adobe benytter anledningen til å lansere en ny funksjon: Super Resolution.

Adobe bruker kunstig intelligens til å forbedre bilder, og kan skalere opp med 400% uten tap av kvalitet. Faktisk kan kvaliteten forbedres underveis, sies det.

Foto-nettstedet PetaPixel har testet hastigheten på M1-versjonen, og er positivt overrasket over ytelsen der hvor det er prosessoren som definerer resultatet. For tester som bruker GPU'en til å å foreta beregningene kan ikke ytelsene sammenliknes, siden det kun benyttes en integrert grafikk-kjerne og ikke en dedikert grafikk-prosessor.

Via Adobe