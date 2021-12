Photoshop fyller 30

Annonse

For tretti år siden kom Photoshop 1.0 på markedet.

Siden den gang har programmet både vunnet en Oscar, og kommet til iPad. Adobe feirer med nye funksjoner – og vi gratulerer!

Adobe Photoshop over tre tiår

Da Adobe lanserte Photoshop for iPad gjorde man et stort poeng av at appen er bygget over samme kodebase som Mac-versjonen. Det betyr ikke at det er paritet i funksjonalitet, men selskapet lovte å legge til egenskaper for iPadOS fortløpende.

Nå benyttes anledningen til å oppdatere iPad-versjonen (som forøvrig er lastet ned over en million ganger), og stikkordet er kunstig intelligens.

Object Selection-verktøyet er smart nok til å klare å skille liknende objekter fra hverandre, også om de overlapper i bildet. Med små tilpasninger kan maskene markere disse raskt og effektivt for videre billedbehandling.

Et verktøy for å forfine kantene i selekteringen kalt Refine Edge kommer for både Mac og iPad siden. Det er spesielt hår, pels og andre frynsete konturer som er krevende å få til for hånd.

En effekt ved at iPad-utgaven baserer seg på Mac-koden er at man kan bruke samme filformat, inkludert støtte for lag. Så man kan jobbe på samme prosjekt både mobilt og ved skrivebordet.

For å få dette til å fungere optimalt har Adobe nå også forbedret opp- og nedlastingen av filer til og fra Creative Cloud, og hevder å kunne se forbedringer på opptil 90 prosent.

Mac-brukere vil også kunne glede seg over at Dark Mode på macOS nå også støttes i dialoger i programmet.

Interessant å se er også at man nå i større grad kan nyttegjøre seg grafikkjernen til å prosessere filtereffekter, slik som Lens Blur. Nå kan man, takket være algoritmene, raskt simulere dybdeskarphet tilsvarende fotografier.

Følg lenken nedenfor til Adobe-bloggen for en mer inngående forklaring.

Sjekk ut en demovideo av objekt-seleksjon med kunstig intelligens i Photoshop for iPad nedenfor.

