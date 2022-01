Er Mac Pro for deg?

Annonse

Apples nye Mac Pro har vært ute en stund nå.

Og for første gang på lenge betyr Pro i den sammenhengen igjen virkelig "proff".

Apple Mac Pro

For de aller fleste vil en iMac Pro være en skrivebords-modell man kommer langt med, med 5K monitor og macOS under panseret. Så når trenger man å ta skrittet over til elite-serien med en Mac Pro?

Når man stiller seg det spørsmålet er svaret som oftest å finne innen bransjer som vitenskap og simulasjon; mekanisk produksjon (CAD/CAM); musikkproduksjon samt film-, medie- og grafikk-produksjon (inkludert 3D-animasjon og effekter).

Men: Det er såpass lenge siden at Apple har hatt en seriøs tilstedeværelse i disse sektorene at mange tredjeparts-applikasjoner faktisk ikke (lengre) er optimalisert til bruk på Apples hardware.

Enklere blir det ikke når man ikke kan velge seg nVidia CUDA-kort siden nye Mac Pro kjører macOS Catalina 10.15, mens CUDA-driverne for parallell-prosessering på GPU bare finnes for macOS 10.13 High Sierra.

Riktignok er Apples Metal2-plattform for grafikk kjørt på AMD-brikker helt der oppe, men der er vi igjen tilbake til hvilke applikasjoner som er optimalisert for å utnytte dette.

Og i tester med ulike applikasjoner som er i bruk i Vox-konsernet viser det seg at for eksempel Adobes CreativeCloud-svite ikke er det. Det betyr blant annet Photoshop, InDesign, og Illustrator.

Apples egne Final Cut X og Logic Pro X for film og musikk er de proff-programmene som i første omgang virkelig klarer å tyne maksimalt med ytelse ut av Mac Pro. Så nå er det opp til Adobe og andre å optimalisere sin kode for å gjøre det samme.

The Verge kjørte tester blant seks ulike brukere i Vox-konsernet (se video nedenfor) i tillegg til å kjøre benchmarks mot en Threadripper-pc. Sistnevnte vil kunne fås i rimeligere konfigurasjoner enn en Mac Pro, som begynner på 68.990 kroner, og klarer langt bedre tall på ytelsestester.

Det er selvfølgelig et spørsmål om hvilken bias slike tester har, men er reelt nok. Men så skal man ikke glemme en vesentlig faktor, som også kan verifiseres i videoen nedenfor: Threadripper pc-en lager lyd som en løvblåser når den kjøres for fullt, så et sett med støykansellerende hodetelefoner må man nok regne inn i innkjøpsprisen.

Via The Verge