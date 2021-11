Annonse

Først Photoshop, og nå også Illustrator for iPad - som lovet.

Men også andre nyheter dukker opp på MAX 2020 hos Adobe.

Adobe MAX 2020

Illustrator for iPad er et stort sprang for Adobe. Det er ikke det samme som på Mac, men dette er bare begynnelsen - for appen skal utvikles fortløpende.

Nå får du tilgang til AI-dokumentet med sine lag, og dermed er iPad-appen ypperlig i kombinasjon med Mac. Og dessuten kan du utnytte mobiliteten i en iPad, samt berøringsskjermen og pennen.

Over 18'000 fonter vil være tilgjengelige rett fra begynnelsen. Og for fremtiden får vi funksjoner som skisse til vektor, økt presisjon, ulik bredde på pennestrøk, nye penner, samt drop-skygge effekt og liknende.

Du kan lese mer om Illustrator for iPad her. Du vil trenge et CreativeCloud-abonnement.

For Mac blir Aero oppdatert for å skape AR-opplevelser, og dessuten kommer Fresco for iPhone med de samme verktøyene som iPad-versjonen.

Via Adobe