Endelig dato for begravelsen til Adobe Flash Player er klar

Annonse

For nesten tre år siden kunngjorde Adobe at selskapets Flash Player skulle avvikles. Selskapet forklarte dette med at åpne standardbaserte teknologier som HTML5, WebGL og WebAssembly har blitt modne og utbredte over årene, og disse kan nå overta oppgavene som aldersstegene Adobe Flash Player har hatt.

En annen side av saken er at Adobe Flash Player har vært et stadig økende sikkerhetsproblem på plattformene der produktet har kjørt, og mange har ment at verden må slutte å bruke dette produktet. Nå er det ikke lenge til de får viljen sin.

Annonse

End of life

På Adobes nettside for selskapets planer for Adobe Flash Player, kan vi nå lese at selskapet kommer til å slutte med å oppdatere og distribuere produktet når året er omme. Det vil si at begravelsesdatoen til Flash Player er satt til 31.12.2020.

Annonse

Fram til da kommer selskapet til å fortsette med å lage og sende ut sikkerhetsoppdateringer, men fra og med 2021 blir det en slutt på dette. Selskapet opplyser at da vil de fjerne nedlastingssidene for Flash Player på sine nettsider, og Flash-basert innhold vil bli blokkert fra å kjøre etter 31.12.20.

Samtidig advarer selskapet mot å laste ned Flash Player fra andre nettsteder. De påpeker at dette er uautoriserte utgaver, og dette frarådes folk til å bruke. Grunnen er at uautoriserte versjoner er en vanlig distribusjonskanal for virus og annen skadelig programvare, og Adobe har naturligvis ikke noe ansvar for dette.

Annonse

Vi vet at Adobe Flash har gitt store bidrag til mer levende nettsteder, men vi kommer ikke til å savne denne programvaren.