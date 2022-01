Podcast: Agile metodikk forklart på en time

Annonse

Coach Geir Amsjø har jobbet med agile og lean i en mannsalder. Vi går i gjennom smidigordlisten og de viktigste egenskapene med agile metodikk. Denne sendingen er et must for å forstå programvareutvikling i 2020.

Du kan kan også spille av denne podcasten fra Spotify, Itunes eller andre podcast-spillere. Søk på "Digitaliseringspådden".