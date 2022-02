Noa kjøper to norske teknologimiljøer

Annonse

The North Alliance (Noa) som er en aktør innen strategisk kreativitet og teknologi, styrker nå fokuset på tung teknologi-kompetanse gjennom oppkjøpet av to av norske erfarne teknologimiljøer; Scienta og Agitec.

Tech-miljøet Scienta skal ha høy kompetanse og senioritet på Java, arkitektur og rådgiving, mens Agitec leverer kryssfunksjonell it-kompetanse som løser kompliserte problemstillinger for sine kunder. Til sammen består selskapene av totalt 60 personer.

– Vi er stolte over at begge miljøene ser på Noa som den perfekte partner for videre vekst og utvikling, sier Thomas Høgebøl, i en pressemelding. Høgebøl er arbeidende styreleder og grunnlegger av Noa. Han fortsetter:

– Sammen blir vi nå også Norges sterkeste miljø for verdiskapning for våre kunder gjennom teknologiutvikling.

– En del av Noa-familien

Selskapene i Noa jobber tett på tvers av kompetanseområder og landegrenser og består av selskapene Noa Ignite, Noa Connect, Noa Consulting, Noa Health, Åkestam Holst, &Co., Anorak, North Kingdom, Bold, BKRY, Axenon og Unfold. Selskapet har totalt 980 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Polen, og kan skryte av å ha blant annet IKEA, SAS, Ruter og XXL på kundelisten.

Scienta og Agitec vil fortsette i sin nåværende form og knyttes tett til Noa Ignites kunder i offentlig og privat sektor. På samme måte vil selskapene kunne dra nytte av Noa Ignites kompetanse innen digital tjenesteutvikling, tjenesteplattformer, Customer Data Platforms og integrasjoner.

– Vi kjenner godt til Scienta og Agitec allerede og samarbeider tett med de hos både Skatteetaten og NAV. Med vår samlede kompetanse står vi i en særstilling til å hjelpe kunder med digitalisering av hele kundereisen, uavhengig av teknologiplattform. Jeg er veldig glad for at de ønsker å bli en del av Noa-familien, sier Kristine Bjørnstad, leder av Noa Ignite.

Scienta og Agitec har solide kundeporteføljer innenfor både offentlig- og privat sektor med kunder som Skatteetaten, Tietoevry, Telenor, Posten og NAV.

– Vår teknologiske kompetanse gir våre kunder konkurransefortrinn. I Noa-familien får vi tilgang til kompletterende kompetanse, som vil gjøre oss i stand til å forstå kundene våre enda bedre og gi dem gode råd og løsninger gjennom hele kundereisen. Vi vil kunne bidra til å forsterke våre kunders konkurransefortrinn ytterligere og differensiere både dem og oss fra resten av markedet, sier Kjell Nybråten, daglig leder i Scienta, i meldingen.

Får styrken til å realisere

Med dette planlegger Noa å ta enda større bit av markedet for digitale tjenester.

Noa Ignite har i flere år jobbet med industrielle kunder i det grønne skiftet og har etablert hybride kundereiser ettersom industrien er svært kompleks og har andre beslutningsstrukturer enn i andre markeder, heter det i meldingen.

– Industrien har i stor grad bygget sine tjenester på Java og Open Source-produkter, og med Scienta og Agitec på laget så har vi nå styrken til å realisere flere av de tjenestene vi designer på vegne av våre kunder. Som et selskap som allerede rommer 250 utviklere og arkitekter på .NET og frontend-teknologier, så er Scienta og Agitec et kjærkomment faglig tilskudd i familien med sin dype Java, rådgiving- og arkitekturkompetanse, sier Trond Vidar Storhaug Kjellén, director of Technology i Noa Ignite, i meldingen.

Partene vil ikke kommentere pris for transaksjonen, men informerer om at oppgjøret består av et kontantoppgjør samt en andel Noa-aksjer.