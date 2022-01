Tilbyr gratis Korona-chatbot

Annonse

Det norske selskapet Kindly har utviklet en gratis chatbot som har til hensikt å gi befolkningen trygge og gode svar på spørsmål de har, uten at det går utover det offentliges evne til å levere tjenester til folket. Informasjonen i chatboten hentes fra offisielle kilder som helsenorge.no, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, NAV og Regjeringen. Dette gjør at chatboten hele tiden baserer sine svar på den siste tilgjengelige informasjonen fra helsemyndighetene og det øvrige offisielle Norge.

Annonse

– Vår chatbot bruker den nyeste teknologien innen maskinlæring og språkteknologi til å svare på de spørsmålene som befolkningen måtte ha om koronasituasjonen. Slik gjør vi kunstig intelligens tilgjengelig for alle og bidrar til at det offentlige kan benytte sine ressurser på en best mulig måte, sier John Antonio Nilsen, grunnlegger av Kindly.

Annonse

Visma og Kindly tilbyr i første omgang gratis chatbot til alle offentlige virksomheter i Norge i en tre-måneders periode. Det er ingen automatisk fornyelse av avtalen etter tre måneder, og tilbudet er således uten forpliktelser.

– Vi håper at vårt bidrag kan være med å avlaste offentlige virksomheter med færre tidkrevende korona-spørsmål, sørge for bedre informasjon til befolkningen og samtidig frigjøre tid til mer komplekse henvendelser som ikke kan løses gjennom en chatbot, sier Ola Skuland Pedersen, ansvarlig for nye teknologier i konsulentselskapet Visma Consulting.