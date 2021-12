Salesforce avslørte flere nyheter under teknologikonferanse

Annonse

Under teknologikonferansen Dreamforce To You, som gikk av stabelen onsdag kveld, kunne Salesforce-sjef Marc Benioff presentere flere planer for tiden fremover.

Kinderegg

Salesforce kom med hele tre nyheter under den virtuelle teknologikonferansen Dreamforce To You. Her kunne de fortelle at Salesforce blir tilgjengelig i offentlige skytjenester, at de lanserer ny KI-løsning og at de signerer avtale om oppkjøp av Slack.

Allerede tirsdag denne uken kunne Salesforce kunngjøre at de har inngått en avtale med Slack.

Integrering av Slack i Salesforce Customer 360 skal ifølge CRM-selskapet gi et operativsystem for nye arbeidsformer, og gjøre det mulig for bedrifter å vokse og lykkes i en heldigital verden.

Den andre nyheten fra CRM-giganten var en endring i plattformarkitekturen som gjør at selskapet kan levere viktige apper og tjenester via store, offentlige skytjenester. Navnet er Hyperforce, og det skal dreie seg om en kraftigere og mer skalerbar versjon av Salesforce, hvor brukerne får trygg og pålitelig tilgang til alle apper og plattformer i Salesforce Customer 360, inkludert Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Industries og mer.

Kunstig intelligens

Salesforce kunne også fortelle om Einstein Automate - en løsning med kunstig intelligens som automatiserer prosesser, og hjelper ansatte og bedrifter å bli mer produktive.

Stadig flere organisasjoner tilbyr heldigitale kundeopplevelser, og samler mer data fra ulike systemer enn noen gang før. Behandling av store mengder data er tidkrevende, og mange organisasjoner har i økende grad behov for teknologi som kan automatisere arbeidet. Einstein Automate er designet for alle funksjoner og bransjer, og gjør det mulig for alle i et selskap å bygge intelligente arbeidsprosesser, og integrere data på tvers av ethvert system med klikk – ikke kode, skriver Salesforce i en pressemelding.