Sier nei til robotleger

Hver tredje pasient og pårørende sier at de ikke ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet, ifølge tall fra Norsk e-helsebarometer. Da kommer det kanskje heller ikke som noen overraskelse at nordmenn også er skeptiske til hvor store forbedringer kunstig intelligens kan føre til.

I en undersøkelse, som er utført av YouGov på vegne av it-selskapet Tieto, viser resultatene at bare 24 prosent i stor eller svært stor grad er enige i at bruk av AI og data kan bedre tjenester og brukeropplevelser. 8 prosent tror ikke det kan føre til forbedringer i det hele tatt.

Christian Guttmann, AI-forsker og avdelingsleder for AI og datavitenskap hos Tieto, tror nordmenn overser verdien av ny teknologi.

– AI hjelper allerede mange yrkesgrupper uten at vi tenker over det. Vi legger som regel ikke merke til AI når det fungerer, men AI er blant annet viktig for å bidra til å stille riktige diagnoser på sykehus, i it-støtte, og på mange produksjonsanlegg, for ikke å snakke om i sosiale medier, sier han i en pressemelding fra Tieto.

Lav tillit

Helsevesenet er den sektoren der flest er skeptiske til å ta i bruk ny teknologi. 46 prosent av nordmenn tror AI ville føre til små eller ingen forbedringer, mens bare 17 prosent er positive.

Nordmenn har lav tillit til å la maskiner gjøre medisinske valg uten at mennesker er involvert. 38 prosent stoler kun på en robotdiagnose hvis den er godkjent av et menneske, mens 27 prosent mener bare mennesker bør få stille diagnoser. Bare 7 prosent har tillit til å la kunstig intelligens stille alle slags diagnoser, heter det i meldingen.

Det er imidlertid store forskjeller mellom bransjene. De bransjene flest tror kan tjene på å bruke mer AI er industri og produksjon (48 prosent), regnskapsføring (39 prosent) og post- og budtjenester (37 prosent).

Ifølge AI-eksperten Guttmann kommer ikke datamaskiner kommer til å erstatte menneskelig helsepersonell med det første.

– Kunstig intelligens kan revolusjonere helsesektoren, og vi har bare skrapt overflaten av hvilke muligheter som venter oss. Allerede i dag kan AI brukes til preventive helsetiltak, til å stille mer presise diagnoser, og til å oppdage sammenhenger mennesker overser, sier Guttmann.

Han mener at det ikke er noen grunn til å være bekymret for å miste den menneskelige kontakten. AI kommer ikke istedenfor de menneskelige rollene, den kommer i tillegg, mener han.

– Vi kommer fortsatt til å trenge leger og sykepleiere. Og kunstig intelligens kommer til å gjøre jobbene deres enklere, og gi dem bedre beslutningsgrunnlag når de skal ta vanskelige avgjørelser.