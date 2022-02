Google forplikter seg til å bidra med korona-hjelp

Annonse

I en nylig publisert kunngjøring går Googles Europa-sjef Matt Brittin ut med lovnader om en rekke grep og initiativer for å bidra med hjelp etter koronapandemien. Det er primært små og mellomstore bedrifter som kan forvente hjelp av Google.

Dekker kostnader

Det var natt til onsdag at Google-sjef Matt Brittin kunngjorde at selskapet forplikter seg til å hjelpe 10 millioner mennesker og bedrifter i Europa, Midtøsten og Afrika med å finne jobber, digitalisere og vokse de neste 18 månedene.

Her kommer det også frem at Google har besluttet å dekke kostnadene for 100.000 mennesker som gjennomfører Google IT Support Professional Certificate, som forbereder folk på en karriere innen it.

Et av tiltakene fra Google er å bidra til vekst av virksomheter som bruker kunstig intelligens (KI). Her vil Google bidra ved å lansere et KI for business-verktøy til små og mellomstore bedrifter i Europa.

Verktøyet skal gi bedrifter en personlig rapport som anbefaler de mest relevante applikasjonene for KI og de potensielle fordelene, sammen med praktiske forslag til hvordan man kommer i gang. Det skriver Google i en melding.