Bang&Olufsens smart-høyttaler

Annonse

B&O har lansert en ny smart-høyttaler til det møblerte hjemmet.

Beosound Balance er en del av «flexible living»-kategorien, og prøver for kanskje første gang å passe inn fremfor å stikke seg frem.

Bang&Olufsen Beosound Balance

Sonos må kunne sies å ha vært forgjengeren i denne sjangeren, med Google og Amazon hakk i hæl (sistnevnte men en litt annen fokus).

Også Apple kastet seg på, og forsøksvis kombinerer god lyd med smarte, talestyrte funksjoner - med HomePod. Det går rykter om en oppgradering, for øvrig.

B&Os stiller nok i en annen klasse. Ja, den har smarts med Alexa og Google Assistant, autokonfigurering til rommet (som HomePod) og mulighet til å velge lydbilde etter humør.

Og dessuten et skjult touchpanel som lyser opp når du nærmer deg høyttaleren, og dimmes når du beveger deg bort fra den. Ingen av disse tingene er radikale i seg selv - eller i kombinasjon lengre, heller.

Men det vi forventer oss fra B&O er velklang. Og med en høyde på 38cm, diameter 20cm og vekt på 7,2 kg ligger det nok til rette for det.

Lyden kommer fra en rekke integrerte høyttalere av typen 2 x 5,25” bass-elementer, fullrange drivers i størrelsesorden 2 x 3” og 2 x 2” samt 1 x ¾” diskant-element.

Effekten i høyttalerne er tilpasset rom i størrelsesorden 10-60 m². Frekvensområdet er mellom 33 - 23.000 Hz. Maksimalt lydtrykk er på 104 dB SPL.

Støtte for AirPlay 2 gjør at man kan kombinerer den med andre produkter (med samme støtte), og ikke minst få stereo-effekt ved å gruppere sammen to høyttalere. Andre protokoller som støttes er Chromecast, Bluetooth Audio Streaming, QPlay 2.0 (kun for Kina) og dessuten audio in med ledning.

Det er støtte for Bluetooth 5.0 i tillegg til de trådløse nettverksprotokollene Wi-fi/WLAN 802.11 b/g/n/ac (2.4 GHz & 5 GHz) samt 2x2 MIMO.

Annonse

Det er to farge- og materialalternativer: Naturlig eik, og sortbeiset eik, og med trekk i tekstil. Prisen i Norge er 20,500 kroner. Sjekk ut en promo-video nedenfor. Du kan lese mer hos B&O her.