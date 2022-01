Sonos-lekkasje: Ny bærbar

Annonse

En ny høyttaler fra Sonos skal være nært forestående.

Lekkasjer viser en bærbar modell med ladestativ som benytter seg av både Bluetooth og AirPlay 2. Navnet skal være Sonos Move.

Sonos Move bærbar aktiv høyttaler

Apples strømme-teknologi AirPlay ble i forbindelse med oppgraderingen til versjon 2 kompatibel med flerroms-løsninger for høyttalere, noe som har vært Sonos' kjernevirksomhet lenge.

Muligheten til å kunne synkronisere ulike høyttalere i ulike rom er en attraktiv løsning, og Apple fikk med seg flere høyttaler- og TV-produsenter på å integrere dette i både programvare-oppdateringer og fremtidige modeller. Sonos er én av disse.

Det tyske nettstedet WinFuture har publisert bilder av det som skal være en ny, bærbar høyttaler fra Sonos som denne gangen benytter seg av Bluetooth og også støtte AirPlay 2. Den skal ha innebygget batteri for mobilitet (selv om den ikke er vanntett), og også ha mulighet til lading og fast strømtilkobling via et ladestativ.

Noen få styringsknapper er integrert på toppen av høyttalere, og baksiden er utformet med et grep for portabilitet.

Du kan se flere fotoer i et billedgalleri hos WinFuture her.

Via WinFuture