Apples nye hodetelefoner og ørepropper lekket

Sannsynligheten for et Apple-event blir større og større.

Det er på den ene siden. På den andre siden er det bekymringer rundt store forsamlinger og ikke minst reduksjon av produksjonen i Kina. Men én eller annen gang må katten ut av sekken.

Powerbeats4

9to5Mac kan melde om at de har oppdaget et ikon i iOS 14-betaen som skal vise et sort/hvitt bilde av en ny form for over øret-hodetelefoner fra Beats. Disse skal befinne seg i topp-sjiktet, så vi forventer aktiv støyreduksjon og Hei Siri-funksjonalitet. Men ikke minst også Apples egen H1-brikke for enkel kobling mot iPhone eller Mac.

Ikonet viser et delt bilde, og det kan være grunnet natt-modus, eller fordi det kun er sort og hvitt som er de reelle farge-alternativene. Opprinnelig er dette to ulike ikoner som her kun er satt sammen for anledningen.

Når det gjelder Powerbeats4 så er ikke det ryktet helt nytt, men en video fra tilkoblingsprosedyren har lekket ut fra iOS 14-betaen, jfr. WinFuture.de.

Dette skal være en teknisk oppgradering av Powerbeats3, og også disse med Hei, Siri samt H1-brikke. WinFuture mener det er snakk om en batteritid på 15 timer.

Som man kan se av bildene er knappen noe annerledes enn ved foregående modeller - først og fremst større, noe som antakelig vil gjøre modellen mer lettbetjent.

Powerbeats-modellene av denne typen har ledning mellom øreproppene, og som også har en holdebøyle for å sitte godt under for eksempel fysisk aktivitet. Utover det benyttes det trådløs tilkobling med Bluetooth.

Det kan tenkes at det er aktuelt med Bluetooth 5 for begge omtalte hodetelefoner.

Sjekk ut videoen nedenfor, eller via denne lenken.