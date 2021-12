Annonse

Ingen ild uten røyk.

Og det er en del ulmebrann i Apple-leiren - nørt opp blant annet av AirPods 3-ryktene.

Apple-event 23. mars

Et lanserings-event i mars måned er slett ikke usannsynlig for Apple, og er tradisjonelt et fint tidspunkt å lansere en iPad på, for eksempel.

Og så har vi selvfølgelig AirTags, Tile-konkurrenten vi har hørt om etter kodelekkasjer i omtrent halvannet år. På høy tid å få de ut døren.

Nylig har også AirPods 3 dukket opp som et hett tips, og AppleLeaksPro viser frem fotoer av de angivelige oppfølgerne til AirPods-serien som ser ut til å ha støykanselering på samme måte som Pro-modellen.

For øvrig vet vi at Apple skal lansere en rekke Mac-modeller basert på den husegne M1-brikken fremover. Nettopp har vi fått bekreftet at iMac Pro nå er tatt ut av produksjon, og sett i sammenheng med ryktene om fargede iMacs med nytt design så virker det som en mulig kandidat. Men kanskje først til WWDC i juni?

Via 9to5Mac