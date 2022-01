AirPods i tredje generasjon

Annonse

Apple har oppdatert AirPods til 3. generasjon.

Selskapet holder seg med to serier - denne, samt AirPods Pro-serien. Og så spesial-tilfellet AirPods Max.

AirPods 3. generasjon

Men skillet mellom AirPods-proppene er i ferd med å viskes ut med denne oppfriskningen. For eksempel er det nå den samme intuitive trykksensoren på AirPods tredje generasjon for å styre samtaler og musikk som i AirPods Pro.

AirPods har fått nytt design som vil passe bedre for ører som tidligere har hatt tilpasningsvansker, støtte for romlig lyd (spatial audio Dolby Atmos), og lengre batteritid (opptil seks timers lyttetid og opptil 30 timers lyttetid totalt ved bruk av ladeetuiet).

Inni sitter også H1-chipen med et Apple-designet akustisk system som leverer en adaptiv equalizer (Adaptiv EQ). AirPods bruker også AAC-ELD, en avansert lydkomprimeringsstandard for tale, som gir talekvalitet i full HD – med tydelig og naturlig stemmegjengivelse i FaceTime-samtaler.

Og så nevner vi altså at AirPods nå er bestandige mot både vann og svette, med en IP X4-klassifisering for både propper og etui.

Og at AirPods nå er inkludert i Hvor er?-nettverket som viser avstanden til enheter i Hvor er?-appen og Mistet-modus, og også spiller av separasjonsvarsler og -lyder.

AirPods til 3. generasjon koster 1990 kroner hos Apple. Du kan fremdeles få forgjengeren til 1450 kroner, og dessuten også Pro-modellen til 2990 kroner. Sistnevnte inkluderer nå også et MagSafe-etui i prisen. AirPods 3. generasjon kan bestilles allerede nå, og kommer i butikkene fra og med tirsdag 26. oktober.

Nye abonnenter kan få seks måneder med Apple Music kostnadsfritt ved kjøp av en hvilken som helst versjon av AirPods, AirPods Pro eller AirPods Max.

Apples Zero Waste-program hjelper leverandører med å eliminere avfall som må sendes til avfallsdeponier, og alle leverandørfabrikker er i ferd med å gå over til 100 prosent fornybar energi for all produksjon av Apple-produkter. 100 prosent av de nye trefibrene i emballasjen kommer fra trevirke fra bærekraftig skogbruk.

AirPods krever Apple-enheter som kjører iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 eller macOS Monterey (tilgjengelig neste uke).

Du kan lese mer hos Apple her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.