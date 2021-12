Apples sporingsbrikke heter AirTags?

Annonse

Rykter er ikke hva de engang var.

En ting er spekulasjoner rundt lekkasjer fra produksjonsleddet i Asia, men når kilden er Apples egen programvare så kan man nesten regnet det for sikkert.

AirTags

AirTags vil i stor grad gi en sammenliknbar funksjonalitet som Tile-brikken – en Bluetooth-sender med en viss batterikapasitet som du fester til et nøkkelring eller annen verdigjenstand, som bagasje, som du er redd for å miste (eller skulle bli stjålet). I din egen nærhet kan du spore den opp via appen på telefonen, for eksempel ved å initiere et lydsignal. For ting som har forsvunnet så kan man sette status på gjenstanden som mistet, og da vil andre brukere verden over med den samme appen kunne ta imot dette signalet og formidle posisjonen videre til deg.

Konseptet er interessant for Apple ikke bare for å kopiere funksjonen og tjene noen kroner på det, men fordi nyere mobile enheter samt hodetelefoner har en innebygget mikrobrikke med nærhets-deteksjon. Brikken, kalt U1, opererer på ultra-bredbåndspekteret (UWB) og gir detaljert og retningsbestemt informasjon på kloss hold og større grad av presisjon enn det BT makter.

Brikken bidrar også til å forbedre AirDrop-overføringer på kort avstand mellom iOS-enheter, og vil potensielt kunne ha bedre batterilevetid enn en blåtann-chip.

Om Apple vil innarbeide samme tanke om et globalt, app-basert sporingsnettverk er ikke kjent. Det som virker sannsynlig er den runde, hvite formen som også er avbildet i artikkelen til MacRumors.

Og når blir den lansert? Den hadde nok egnet seg ypperlig som en julegave, så det gjelder å få den ut av døren for Apple. Kanskje man igjen – slik som også for AirPods Pro – bare tyr til en pressemelding?

