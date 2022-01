Er dette AirTags?

Annonse

Apple-leaker Jon Prosser er på'n igjen.

Sammen med ConceptCreator viser han oss hvordan Apples AirTags ser / kan se ut. Og kanskje de endelig kommer ikveld?

Apple-event 1509

Jon Prosser, som er kjent for relativt gode lekkasjer, hevder å ha sett en ekte video av det som er Apples sporingsbrikker, AirTags. Men, for å beskytte kildene, har han fått den gjenskapt slik at vi andre kan få et inntrykk.

Det skal sies at ryktene har gått lenge om nettopp AirTags, og bevisene for at de finnes er overveldende. Men sålangt har vi hatt til gode å få det bekreftet fra Apple selv.

Hvorfor det har tatt så lang tid er ikke kjent, og (potensielle) konkurrent Tile skal også ha gått til rettslige skritt, men kanskje tiden endelig er her. Mange tror det er en sammenheng med at reisemulighetene har vært så begrenset i det siste.

Selve hoved-attraksjonen for Apple-eventet er etter all sannsynlighet en ny Apple Watch, Series 6. Og en ny iPad Air. Også for dette finnes det omfattende dokumentasjon - men la oss ikke selge skinnet før bjørnen er skutt: Klokken 19 norsk tid begynner det hele, og da vet vi mer.

Sjekk ut Jon Prossers video nedenfor (fra ca. 3:00).

Via AppleInsider