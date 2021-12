Digital storopprusting i Aker BP

Annonse

– Vi bruker blant annet droner til vedlikeholdsarbeid ute på plattformene, noe som både sparer kostnader og øker medarbeidernes sikkerhet. Når våre ansatte på land også kjenner til denne teknologien, øker sjansen for at vi skal kunne ta den i bruk på flere områder og dermed øke vi vår konkurransekraft, forteller HR-leder Hege Jarstø i Aker BP, i en pressemelding fra Sopra Steria.

En digital utfordring

For litt mer enn to år siden ble Jarstø utfordret av ledelsen i Aker BP til å forberede alle ansatte for den digitale transformasjonsprosessen selskapet skal igjennom. Hun måtte heve teknologikompetansen til samtlige medarbeidere i selskapet.

– Dersom bare noen få skal jobbe med digitalisering, mens resten driver på som før, blir det umulig for oss som selskap å ta de nødvendige stegene fremover. Digitalisering endrer måten vi samhandler på, og det endrer våre arbeidsprosesser og metodikk. Menneskene er derfor en viktig suksesskriteriet for å lykkes innen digitalisering, sier Jarstø.

Skreddersydd opplegg

Kun én arbeidsdag kunne settes av til kompetansehevingen. Jarstø og teamet måtte vurdere hva som var viktigst, samt sørge for at nivået på opplæring ble gitt på et generelt grunnlag, slik det passet flest mulig. Resultatet ble dagskurset «digitalt førerkort»: En interaktiv dag hvor de kunne bygge digital teori rundt praktiske arbeidssituasjoner. På den måten fikk deltakerne oppleve hva digitalisering gjør for selskapet.

Målet med opplæringen er å motivere og engasjere til videre digital læring, samt å bidra til identifisering av nye muligheter hvor Aker BP kan digitalisere og effektivisere arbeidsprosesser.

Begrepet «digitalt førerkort» ble valgt for å vise alvoret med målet om å være ledende innen digitalisering i olje- og gassindustrien.

– Alle som blir ansatt hos oss må gjennom opplæringen for å få det samme grunnleggende kompetansenivået innen digitalisering, og på den måten kunne bidra aktivt i den digitale transformasjonen, forklarer Jarstø i meldingen.

Digitalt førerkort

Konsulentselskapet Sopra Steria fikk oppgaven med å skreddersy kurstilbudet.

I mai og juni har Aker BP sammen med Sopra Steria gjennomført 12 samlinger for over 1000 ansatte i Stavanger, Trondheim og Oslo. Til høsten skal drøyt 300 gjenstående medarbeiderne, samt alle nyansatte, gjennomføre kurset.

I overkant av 90 prosent av deltakerne består eksamen på slutten av kursdagen, og mottar dermed et digitalt førerkort. Resten får oppfølging internt og muligheten til å prøve på nytt.