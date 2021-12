Kongen på haugen

Annonse

Aktivitetsarmbånd har kanskje gått litt av moten etter at smarte klokker fra Apple og Samsung har tatt over flere håndledd de siste årene. Likevel er det noe som kan sies for det litt enklere armbåndet fra Fitbit. En retur til det mer tradisjonelle, men med innebygget GPS, glimrende batteritid og ikke minst en av de beste appene.

Tradisjonell

Fitbit er ikke noe om ikke forutsigbare. Med unntak av smartklokkene Versa og Ionic, er Flex og Charge kanskje de mest kjente aktivitetsarmbåndene, og designet er mye det samme. Charge 4 har en enkel knapp på siden, og det er det hele. Resten av navigasjonen foregår på den enkle men glimrende sort-hvitt skjermen.

Knappen er en såkalt induksjons-knapp, og fungerer som både hjem- og tilbake-knapp. Om du holder den inne kommer du til blant annet Fitbit Pay, som nå har samlet en hel del norske banker der du kan legge inn kortet. Absolutt en fordel for Fitbit, kanskje spesielt i disse tider der «tæpping» har blitt en mer populær betalingsmåte.

God GPS

I bruk er Charge 4 rimelig lik de fleste andre Fitbit-modeller. Nytt av året er en innebygget GPS som lar deg forlate telefonen hjemme om du skal ut på løpetur. Vi testet GPS-en på ski- og løpetur, og er rimelig fornøyd med hvordan den fungerer. Den gjenga nok ikke den mest nøyaktige ruten når vi så på kartet i ettertid, sammenlignet med en Apple Watch og en Galaxy Watch, men den var heller ikke langt unna.

Samtidig er den overlegent mest behagelig å ha på håndleddet og den enkle, men meget klare skjermen gir deg akkurat det du har behov for under treningsturen. For styring av musikk gjennom Spotify og værmelding må du belage deg på å ha telefonen i nærheten, men Charge 4 gjør en god jobb også her om du vil la telefonen ligge i topplokket.

Proprietær duste-lader

Av en eller annen merkelig grunn (som likevel er lett forståelig) har Fitbit igjen valgt å lage enda en proprietær lader til Charge 4. Vi har full forståelse for at det klemmer ut enda mer penger fra kunden om du skulle miste laderen; det er likevel både unødvendig og irriterende. Kanskje vil vi etter hvert se en endring i dette om Google får godkjent oppkjøpet av Fitbit senere i år.

Appen

Om klokken er enkel, har selve Fitbit-appen gjennomgått en organisk evolusjon de siste årene og blitt til en av våre favoritt-apper. Den er enkel i bruk, og gir en meget god oversikt over alt fra søvn, trening, aktive minutter, vekt og lignende.

Med Fitbit Premium har appen blitt enda mer verdifull, du får nå mer data og tilbakemeldinger, i tillegg til treningsprogrammer som er enkle å følge.

Annonse

Alt i alt er Charge 4 enkelt og greit den beste aktivitetsmåleren vi har hatt på armen, egentlig noensinne.