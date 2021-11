For aktive barn

Annonse

Fitbit er i sin tredje versjon av aktivitetsklokker rettet mot barn, og det er mye som treffer riktig med Ace 3. Forgjengeren, Ace 2, har vært brukt av begge testpersonene våre tidligere, og de hadde klare meninger om at den nye er, og vi siterer: – Så sinnsykt mye bedre at det er ikke kult engang.

Testpanelet på syv og 11 år likte først og fremst utseendet på klokken, og da spesielt de nye urskivene. Raketter som tar av etter 10.000 skritt og marsboere som våkner opp jo mer du beveger deg, gir uventet mye inspirasjon til å bevege seg, noe som også virker å være hovedpoenget med klokken.

Redaksjonen skal ikke påberope seg å bli urettferdig behandlet, men det er verdt å nevne at korte ben tar flere skritt om dagen; det unnskylder kanskje meldingene i Fitbit-appen fra poden om de har gått dobbelt så langt som deg i dag. Appen på barnas telefon er en litt forenklet versjon som gir tilgang til det mest grunnleggende, og via appen på foreldre-telefonen kan man følge med på aktivitet (kun når den synkroniserer).

Appen hos barna var relativt lite brukt, siden klokken gjør en god jobb i å enkelt presentere dagens mål, antall skritt, antall aktive minutter og påminnelser om at det er greit å bevege seg. Skjermen på klokken er klar og tydelig og vi savner ikke fargeskjermen her. Den er lett å lese også i sterkt sollys, og stor nok til å brukes som berøringsskjerm.

Topp batteritid

Skjermen er uten tvil med på å øke batteritiden og vi klarte oss gjennom åtte aktive dager uten å lade. At klokken kan bo på armen så lenge uten å tas av er et stort pluss, og barna følte at ingen skritt gikk til spille (noe som ble mer og mer viktig gjennom testen).

Reimen er fleksibel nok til å passe de minste og helt opp til voksne uten at den blir klumpete. Det er lett å skifte om de unge vil ha en annen farge, og prisen på 799 er absolutt ikke å forakte. Det hjelper om andre i familien allerede bor i Fitbit-universet, men det er heller ikke et krav.

Det er vanskelig å finne feil med Ace 3. selv om vi skulle ønske vannlåsen kanskje ikke lot seg skru på så enkelt. Den er likevel lett å slå av igjen, og dommen fra ekspertene er et helt klart anbefalt-stempel.