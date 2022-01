På nett på nattbordet

Annonse

Smartskjermer har over tid hatt inntog i både kjøkken og stue, men soverommet har frem til nå vært litt oversett. Det vil Google selvsagt gjøre noe med, og oppfølgeren til tidligere Home Hub (senere døpt Nest Hub) gjør en relativt god jobb med det man trenger av informasjon både før man legger seg, og når man våkner.

Det egentlige navnet er Google Nest Hub 2. generasjon, men vi holder oss til Nest Hub 2. Det er heller ikke gitt at denne hører hjemme på soverommet, men for å utnytte de forbedringene Google har kommet med er det naturlig at det er der den testes.

Oppsett

Som med de fleste produkter Google produserer er det lekende lett å sette opp Nest Hub 2. Home-applikasjonen på Android eller IOS finner den enkelt og greit, og tar deg gjennom oppsettet steg-for-steg i løpet av noen minutter. I oppsettet velger vi å bruke Quick Gestures, som lar deg bevege hånden foran skjermen for å pause en video eller enkelt slumre morgenalarmen. Vi kobler også til kontoer for strømmetjenestene Netflix og Disney+, og godtar å bruke søvn-målingen.

Søvn-målingen krever noen ekstra steg, og er nøye på at enheten plasseres i høyde med sengekanten for best resultat. Samtidig bør det ikke være for mye mellom deg selv og enheten.

Måler søvn

Vi testet søvnmålingen opp mot smartklokker fra Fitbit, Huawei og Samsung. Den største forskjellen her er at Googles løsning baserer seg mye på lyd og bevegelse, siden den ikke har sensorer som er i kontakt med kroppen. Her er det greit å nevne at lyden som tas opp prosesseres på selve enheten, ikke hos Google sentralt, slik at ingen i selskapet egentlig vet hvordan jeg snorker om natten. Enheten har ikke kamera, og selv om det dermed fjerner blant annet muligheten for videosamtaler, er det kanskje betryggende å vite at man ikke blir mer overvåket enn nødvendig.

I våre tester kommer Google overraskende godt ut sett i forhold til smartklokkene. Det mangler noe, som måling av REM-søvn, men resultatene er presentert på en god måte, og bør være nok for de fleste som er interessert i hvordan søvnen har vært.

Det er noen ulemper med å registrere søvn på denne måten; lyden fra en du sover ved siden av kan misforstås, slik at om du har en sengepartner som snorker vil Google Nest til tider registrere dette på deg. Det samme gjelder bevegelser under søvn.

Resultatene vises på skjermen i form av nattens søvn samt de siste 7 nettene, i tillegg til å havne i Google Fit-applikasjonen på telefonen. Veldig greit om du har en smartklokke med Wear OS, siden data fra denne også havner i samme appen. Søvnmålingen er foreløpig gratis første året, men det er mulig Google kommer til å ta betalt for denne etterhvert.

God morgen

Når du våkner kan Nest Hub 2 sakte men sikkert skru opp lysene i rommet om disse er koblet til, men den fungerer fint også alene. En gradvis alarm gjør skjermen lysere og spiller fuglekvitter for å gjøre morgenstunden litt enklere. Det fungerer bra, men her kommer det selvsagt an på brukeren og hva man foretrekker.

Rent bortsett fra søvnmåling er ting litt mer som forventet med Nest Hub 2. Du får en rimelig god skjerm på syv tommer, plassert på skrå på en smarthøytaler. Du kan som vanlig styre smartprodukter rett fra skjermen, noe som fungerer godt om du har brukt litt tid på å sette opp produktene i forkant. Vi testet den med Ikeas Trådfri-løsning og opplevde ingen problemer.

Lyd og bilde

Høyttaleren derimot er ikke av de beste vi har testet, ei heller i denne størrelsen. Den vil være mer enn god nok til soverommet, men om man vil spille musikk i for eksempel kjøkkenet samtidig som man lager mat spiller den rett og slett ikke høyt nok. Det er en klar forbedring i bass fra forgjengeren, uten at vi kan skryte så altfor mye av det.

I tillegg til Disney+, Youtube og Netflix er det også mulig å strømme lyd til enheten, noe vi bruker en del når vi hører på lydbok og lignende. Vi strømmet også video fra blant annet Altibox, men fra programmer som VLC fikk vi ikke bilde opp på skjermen.

Konklusjon

Det er et par scenarier der Nest Hub 2 kan passe glimrende. Først og fremst om du vil ha ukomplisert søvnmåling uten å måtte ha på en smartklokke, men som en nattbordsklokke er den genial. Det er kjekt å ha tilgang på ionformasjon som vær og lignende uten å finne frem telefonen, og vi liker godt designet på denne. Prisen på rundt 1.400 kroner er ikke avskrekkende med tanke på hva den kan gjøre.

Vi kunne ønsket oss en USB-utgang slik at man samtidig kunne ladet telefonen uten enda flere ledninger på nattbordet, men det får bli flisespikkeri. Alt i alt leverer Nest Hub 2 som forventet, og det er godt. Anbefales.