Alan Turing blir det nye ansiktet på ny 50-pundseddel

Kodeknekkeren Alan Touring, som norske Morten Tyldum ga ut sin Oscar-vinnende film om, får ansiktet sitt på Storbritannias nye 50-pundseddel.

Turing spilte en viktig rolle i utviklingen av tidlige datamaskiner og hjalp britene med å knekke tyskernes koder under andre verdenskrig.

– Alan Turing var en enestående matematiker, hvis arbeid har hatt en enorm påvirkning på hvordan vi lever i dag, sa Bank of England-direktør Mark Carney da han avdekket den nye 50-pundseddelen mandag.

Turing var homofil og ble dømt for «grov uanstendighet» i 1952. I stedet for fengsel ble han utsatt for kjemisk kastrering. To år senere døde han av forgiftning i det som antas å ha vært et selvmord.

Norske Morten Tyldum regisserte filmen «The Imitation Game» (2014) som handlet om Turing, og som vant Oscar for best tilrettelagte manus.

