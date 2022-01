Aller Gruppen tar i bruk AI

Annonse

Publiseringsindustrien er ett av områdene der endringer og skifter forekommer ofte.

Aller Gruppen, som finnes i Norge, Sverige, Danmark og Finland, publiserer i fire land og på fire språk. Selskapet publiserer over tre millioner fysiske publikasjoner i uken. I den eksisterende databasen til selskapet skal det være 18 millioner filer, samt at det hvert år genereres 800.000 nye filer. Disse filene kommer fra over tusen journalister, frilansere og fotografer. Alt dette skal katalogiseres for salg og publisering i alle de forskjellige markedene.

– Vi har sett etter en AI-løsning i et par år, men det vanskeligste spørsmålet har alltid vært hvor vi skal starte og hvordan systemet skal bygges. Vi har vært i kontakt med blant annet flere universiteter, men det gikk fort opp for oss at dette ville bli ekstremt kostbart. Vi tok kontakt med AWS gjennom vår partner KeyCore og det tok faktisk ikke mer enn ti dager før piloten var oppe å kjøre, sier sjef for publisering og redaksjonelt innhold hos Aller, Thomas Culmsee.

Pilotprosjekt

Pilotprosjektet har i utgangspunktet gått ut på å automatisere tagging av tekst, bilder og video mellom svensk, dansk, norsk og finsk. Dette har gitt Aller bedre tid til tilpassing av tekst samtidig som det har gitt betydelige besparelser.

AI-plattformen som kjøres består av AWS Cloufront, AWS Lambda, AWS Comprehend og AWS Rekognition.

– Når implementeringen går så fort trenger ikke løsningen å være «perfekt» fra starten av. Så lenge den er bedre og mer kostnadseffektiv enn å fortsette å gjøre det manuelt, kan vi forbedre løsningen gradvis. Nå, etter fire måneder med piloten er løsningen i full produksjon, avslutter Culmsee.