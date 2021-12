Youtube skuffer analytikere – tjener mindre enn ventet

Annonse

Analytikere har lenge etterspurt om økonomisk oversikt for Youtube fra Alphabet. I rapporten for fjerde kvartal 2019 og året under ett blir dette gjort.

I 2019 solgte Youtube reklame for 15 milliarder dollar, som var et godt stykke under forventningene på 25 milliarder dollar, ifølge Reuters. https://www.reuters.com/article/us-alphabet-results/alphabet-shares-fall-as-google-misses-on-sales-youtube-revenue-disappoints-idUSKBN1ZX2NJ

Også Googles skyvirksomhet var skuffende. Med en vekst på 53 prosent i fjerde kvartal vokser Google Cloud langsommere enn konkurrenten Microsoft Azure, som Google har som mål å ta igjen. Azure vokste 62 prosent i fjerde kvartal 2019.

Totalt omsatte Google Cloud for 8, 92 milliarder dollar, som er lavere enn ventet. Googles totale annonsesalg i fjrede kvartal kom på 37,93 milliarder dollar. I samme kvartal året før var omsetningen 32,63 milliarder.

Totalt økte omsetningen til Alphabet med 17 prosent, som er en økning på 20 prosent. Tross dette førte Alpabets rapport til at aksjen falt med 4,5 prosent.