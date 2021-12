Altinn mottok tysk design-pris

Annonse

"Nettsiden knytter styresmaktene sammen med innbyggerne på en serviceorientert måte, vakkert gjenspeilet i det vennlige og moderne designet med sine særegne illustrasjoner. Det intuitive nettstedet er strukturert tydelig og gir rask tilgang til innhold", het det i juryens begrunnelse da de torsdag morgen delte ut årets German Design Award.

Prisen deles årlig ut til gode designprosjekt fra hele Europa, og i år var det Altinn som stakk av med den gjeve prisen.

Godt designarbeid

Dette er heller ikke den første prisen Altinn mottar. Tidligere har internettportalen som fungerer som en digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater vunnet IxDA-prisen for god brukeropplevelse. Altinn har vunnet merket for godt design fra DOGA, og har fått diplom for godt design/illustrasjon fra bransjeorganisasjonen Grafill.

Illustrasjonene som setter sitt preg på Altinn-designet, er laget av Sandra Blikås fra byHands.

Thord Veseth Foss, fra designbyrået Fossland + Foss, har også vært sentral i designarbeidet.

Han er glad for prisene og håper det blir rom for å føre arbeidet videre også i tiden fremover.

– Å redesigne Altinn er en maratonoppgave, og da er det fin og nødvendig med oppmuntringer underveis. Vi får prisen for arbeid som ble gjort for et par år siden, men mye av det vi har gjort siden bygger videre på dette, så det virker som vi er på riktig spor, sier Foss.