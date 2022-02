APX Systems vil ta opp kampen mot Amazon

Annonse

APX Systems spesialiserer seg på programvareløsninger for blant annet produksjon, lagerlogistikk og transportsektoren. Nå står de klare til å utfordre giganten Amazon når de omsider kommer til Norge.

Tar opp kampen

– Med vår løsning kan norske bedrifter konkurrere mot Amazon, sier Jan Erik Evanger, gründer og daglig leder i APX Systems.

Evanger mener at Amazon har en fordel i at de benytter seg av billig arbeidskraft, men at det er ikke sikkert at slaget avgjøres med det.

APX Systems, som har utviklet og levert logistikkløsninger i mange år, har nå innledet et samarbeid med Gurusoft. Dette har resultert i løsningen APX VareFlyt 4.0™, som blir lansert nå i høst.

Programvareutvikleren Gurusoft leverer nettbutikk- og rapportløsninger. Mens APX Systems digitaliserer vareflyten, digitaliserer Gurusoft kundekommunikasjon gjennom produktinformasjons- og nettbutikkløsninger.

Sammen skal de levere løsninger for hele det norske markedet, uansett bransje. Det skriver APX Systems i en pressemelding.

– APX VareFlyt 4.0™ åpner opp for at vi kan følge varen hele veien med tilpassede moduler som følger de ulike prosessene, forteller Evanger i meldingen.

Han er likevel klar på at systemet ikke var fullendt før de innledet samarbeidet med Gurusoft.

Må våkne!

Evanger forklarer hvordan APX VareFlyt 4.0™ fungerer:

– Når varen er bestilt i nettbutikken, flyttes handlekurven rett over i plukkløsningen. Plukket kan foregå ved hjelp av automatiske løsninger eller ved at en lagerarbeider plukker varer på mer tradisjonelt vis. Stort sett vil dette være den eneste manuelle operasjonen. Samtidig som ordren håndteres, legger lagerstyringsprogramvaren WMS inn et bestillingsforslag til innkjøpsløsningen fra APX.

APX' innkjøpsløsning kan sende bestillinger enten del- eller helautomatisk. Faktura fra leverandør blir godkjent ved varemottak, og sjekkes for avvik. Likeledes opprettes faktura automatisk i et hvilket som helst økonomisystem den aktuelle nettbutikkunden benytter seg av.

– Ettersom APX allerede har transportløsningen intelliTrack, som blant annet beregner optimal fraktrute mellom to steder, dekker vi transport både inn og ut av virksomheten, sier Evanger, og fortsetter:

– Dette skjer også uten at et eneste menneske må foreta manuelle justeringer. intelliTrack inneholder også last mile, som er pakkelevering på dør.

Ikke lenger science fiction

Evanger forklarer at en programvare som APX VareFlyt 4.0™ gjør at norske bedrifter kan konkurrere mot Amazon.

– Det er faktisk slik at vi også kan omgjøre ordren av en ferdigvare til et råvarebehov ved å hente ut resepturer fra egne løsninger. Det høres kanskje litt komplisert ut at produksjonsroboten starter når kunden har trykket på bestill i nettbutikken, men dette er ikke lenger science fiction. Dette er en løsning vi kan presentere i dag.

Evanger sier at norske bedrifter er nødt til å våkne.

– Gjør de ikke det, kan Amazon komme til å kontrollere store deler av vareflyten i Norge. APX Systems står i hvert fall klar til å ta opp kampen, avslutter han.