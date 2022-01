AWS utvikler uten kode

Annonse

Amazon har publisert et såkalt no-code/low-code utviklerverktøy for å bygge applikasjoner uten å kode eller programmere. Verktøyet er basert på en database i AWS og vil la brukere som ikke har erfaring med programmering lage egne apper spesifikke til bedriften de jobber i.

Kundene har fortalt oss at behovet for tilpassede applikasjoner langt overgår utviklernes kapasitet til å lage dem, sa AWS-sjef Larry Augustin i kunngjøringen. Nå, med Amazon Honeycode, kan nesten hvem som helst lage tilpassede mobil- og webapplikasjoner uten å måtte skrive kode.

Amazon Honeycode, som det nye verktlyet heter, bruker et regneark-lignende system der brukere kan flytte og slippe moduler inn i regnearket. Selskapet sier de valgte regneark-designet siden mange brukere allerede kjennet til de grunnleggende prinsippene, og dermed kan komme raskere i gang.

Kunder prøver å løse regnearkets statiske karakter ved å sende dem frem og tilbake, men alle e-postmeldingene gjør ineffektiviteten verre fordi e-post er treg, ikke skalerbar, og introduserer feil i versjon og datasynkronisering, sier selskapet i dagens kunngjøring. Som et resultat foretrekker folk ofte å ha tilpassede applikasjoner bygget, men etterspørselen etter tilpasset programmering overgår ofte utviklerkapasitet, noe som skaper en situasjon der team enten må vente på at utviklere frigjør tid eller ansette dyre konsulenter for å bygge applikasjoner.

Amazon har også laget flere maler basert på typiske brukerbehov som undersøkelser og polls, tidsplanlegging, prosjektoppfølging, lagerstyring og to-do-lister. Foreløpig ser det ut som om all data som skal brukes i applikasjonene må bo hos Amazon. For øyeblikket er Honeycode er kun tilgjengelig gjennom selskapets vestlige region i Oregon, men Amazon sier de skal utvide raskt.

De første kundene som tar i bruk Honeycode er Slack og foto-tjenesten Smugmug.