Parler saksøker Amazon

Det kontroversielle sosiale mediet Parler har brukt servere fra Amazon Web Services. Tilgangen til serverne er nå blitt kuttet, og Amazons begrunnelse er at Parler har gjort for lite for å hindre oppfordringer til vold.

Mandag gikk Parler til sak for å få en rettskjennelse som vil tvinge Amazon til å gjenopprette tilgangen til serverne.

Tidligere har Amazon skrevet i et brev til Parlers eiere at nettstedet ville bli stengt ved midnatt søndag. Amazon advarte også om at tilgangen til serverne kunne bli kuttet permanent.

I tillegg har Google og Apple fjernet Parler fra sine app-butikker.

Parler blir av mange sett på som et alternativ til Twitter etter at mikrobloggtjenesten utestengte president Donald Trump og mange av hans støttespillere.

Parler-sjef John Matze har anklaget IT-giganter som Amazon for å føre krig mot ytringsfriheten.

– De vil ikke vinne. Vi er verdens siste håp for ytringsfriheten, sa han søndag.

I begynnelsen tiltrakk Parler seg mange høyreekstreme brukere, men i den senere tid har flere mer moderate høyreorienterte begynt å bruke det sosiale mediet.

Fox News-stjernen Sean Hannity har 7,6 millioner følgere, mens hans kollega Tucker Carlson har 4,4 millioner.

